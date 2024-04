Udlændingeordfører efterladt i vildrede over Bosse-udtalelse

Efter Stine Bosses melding om, at Danmark skal til at tage op til 7000 flygtninge om året, har partiets udlændingeordfører, Mohammad Rona (M), haft en alvorssnak med den moderate spidskandidat til EU-valget.

- Vi talte om, at man virkelig skulle passe på med at sætte et tal på det her, og at det sådan set ikke er vores politik at gå ud og sprede et tal på den her måde, siger Mohammad Rona.

Stine Bosse har efterfølgende trukket i land og kaldt udmeldingen ”misforstået”. Hun kalder ligeledes de 7000 flygtninge for "et fiktivt tal".

- Og det er worst case scenario, langt, langt ude i fremtiden. Det er i hvert fald ikke noget, der gælder her og nu. Og det er ikke noget, som man skal forestille sig skulle være vores politik i dag. Slet ikke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mohammad Rona har ikke nogen forklaring på, hvorfor Bosse kommer med udmeldingen for efterfølgende at trække i land.

- Jeg ved ikke, hvorfor hun går ud og melder ud i forhold til antal flygtninge. Det er sådan set et indenrigspolitisk spørgsmål, så det ved jeg ikke, hvorfor hun gør.

- Jeg ved ikke, om der har været noget forvirring i forhold til interviewet og journalisten. Det skal jeg ikke kunne sige. Men det er vigtigt for os at sige, at vi ikke vil komme til at sætte tal på det her.

Ifølge udlændingeordføreren er hans og Moderaternes holdning klar.

- Vi skal ikke tage imod 7000 flygtninge. EU skal tage imod langt færre, end EU gør i dag, siger Mohammad Ron.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bosse har efterfølgende forklaret, at ambitionen er at tage nul flygtninge og ikke de 7000, hun ellers havde meldt ud til både Altinget og Jyllands-Posten.

Stine Bosse medgiver, at hun sagtens kan forstå de kritiske reaktioner på hendes udtalelse fra blandt andet Socialdemokratiet og Venstre.

- Man altid øve sig i at blive endnu skarpere på at kommunikere, så det ikke kan misforstås, siger hun.

/ritzau/