Udlændingepolitik afgør ikke valget. Men debatten er stadig højspændt

Udlændingepolitik toppede i flere år listen over de emner, som optager danskerne mest. Nu har emner som økonomi, sundhed og klima for længst presset udlændinge ned ad rangstigen, og i flere målinger er spørgsmålene om flygtninge og indvandrere helt uden for top fem.

Alligevel var det netop udlændingedebatten, der fik bølgerne til at gå højt i den første partilederdebat, efter at valget er udskrevet.

Angrebene føg gennem luften på tværs af partier og blokke, og retorikken blev på et tidspunkt for meget for Enhedslistens Mai Villadsen, der kaldte debatten for "skrækkelig" og beskyldte sine politiske kolleger for “hadtale”.

Men hvordan kan det være, at et emne, der for tiden tydeligvis ikke optager danskerne synderligt, stadig kan slå gnister som få andre emner?

Ifølge professor emeritus i retorik Christian Kock er der særligt én grund til, at udlændingepolitikken er mere brændbar end de fleste andre emner. Emner som sundhed og økonomi handler om livsbetingelser og levevilkår, mens udlændinge- og integrationsdebatten handler mere grundlæggende om vores livsform.

"Det antænder meget stærke følelser, når nogen føler, at deres livsform og værdier er truet. Det ses i udpræget grad i spørgsmålet om udlændinge og indvandrere, men også i forbindelse med woke-fænomenet, hvor snakken om non-binære, transpersoner, og at der findes mere end to køn, bliver opfattet som en eksistentiel trussel. I USA ser vi noget tilsvarende, hvor millioner af mennesker, der støtter Donald Trump, har en følelse af, at deres land, kultur og folk er ved at blive ophævet," siger Christian Kock.

Professor i formel filosofi ved Københavns Universitet Vincent Hendricks siger, at det under partilederdebatten blev meget tydeligt, hvordan alt fra stemmelejerne til intensiteten i rummet steg, da der skulle diskuteres udlændinge. Når der med professorens ord kom “krudt” i debatten, skyldes det, at emnet til syvende og sidst handler om identitet.

“Et os versus et dem har alle dage været rigtig godt brændstof til politisk samtale. Debatten om udlændinge og flygtninge ender nemlig i sidste instans med spørgsmålet: Hvem er vi som danskere? Den form for identitetspolitik kan frembringe rigtig mange følelser, fordi identitet er noget, vi alle har og derfor alle har stærke meninger om. Det gør, at alle parter trækker linjerne skarpt op – fra Enhedslisten til Nye Borgerlige,” siger Vincent Hendricks, der er forfatter til bogen “Os og dem – Identitetspolitiske akser, idéer og afsporede debatter”.

Vincent Hendricks fortæller, at debatten om udlændinge i udpræget grad fremkalder de såkaldte "aktivitetsmobiliserende" følelser. Kort sagt de følelser – negative som positive – der får dig op af stolen: indignation, forargelse, vrede, sympati og solidaritet.

"Nogle bliver vrede over dem, der ikke bidrager til velfærdsstaten. Andre har sympati for visse befolkningsgrupper. Alle de tunge aktivitetsmobiliserende følelser brager sammen i sådan en paneldebat, og så siger det bare kapow!"

Selvom udlændingespørgsmålet er rykket ned ad listen i diverse målinger, skal man ikke tage fejl af, at det stadigvæk et af de allervarmeste emner i dansk politik, siger Hans Engell, der er politisk kommentator på TV 2.

"Uanset hvad målingerne viser, så er det et område, som har en eksplosiv kraft, og det ved politikerne. Der skal bare et enkelt overfald på en s-togstation til, før udlændingepolitikken kan være tilbage som tema nummer ét," siger Hans Engell.

Han peger på, at udlændingepolitikken for flere af partierne er det "allerfarligste" område, hvor det at rykke en tomme kan blive katastrofalt. Det gælder i Socialdemokratiet, som efter årene med Poul Nyrup Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt har lært, at den sikreste vej til at tabe regeringsmagten er en slap udlændingepolitik. Og det gælder partierne på højrefløjen, for hvem udlændingepolitikken er hele deres eksistensberettigelse, siger han.

"For Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og i høj grad også for Inger Støjberg er udlændingepolitikken det absolut mest afgørende. Hvis ikke de fremstår som nogle, der er dobbelt så stramme som Socialdemokratiet, Venstre og Konservative, så taber de vælgere," siger Hans Engell.