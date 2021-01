Udlandsdanskere må kigge langt efter covidvaccination

Danskere bosat i udlandet er i mange tilfælde ikke omfattet af Danmarks covid-19 vaccinationsprogram.

For danskere bosat i udlandet kan det tage lang tid, før de får et vaccinestik. De frygter at "falde ned mellem to stole", og at de derfor må kigge langt efter en vaccination mod covid-19.

Ifølge de gældende regler kan danske statsborgere bosiddende i lande udenfor EU nemlig ikke modtage en vaccine i Danmark, rapporterer Radio4.

En række lande uden for EU har ikke nogen plan for vaccinationerne og har endnu ikke modtaget vacciner. Det betyder, at bekymrede danskere fra hele verden dagligt kontakter foreningen for udlandsdanskere, Danes Worldwide.

- De er bekymrede for, at de falder mellem to stole. De kan ikke blive vaccineret i Danmark, og de kan ikke blive vaccineret i det land, de bor i, siger generalsekretær Anne Marie Dalgaard til Radio4.

Der er også bekymring for, hvilken vaccine de kan få.

- I nogle lande går der rygter om, at man kan betale for at blive vaccineret, men så ved folk ikke, hvad det er for en vaccine, de får. De ved ikke, om det er vacciner, der ikke er godkendte i EU og USA, for eksempel kinesiske eller russiske vacciner, siger Anne Marie Dalgaard til Radio4.

Ifølge Danes Worldwide bor der lige nu omkring 250.000 danskere i udlandet.

Ifølge det britiske analyseselskab The Economist Intelligence Unit er der en række lande i både Afrika og Asien, hvor det forventes, at coronavaccinerne først er bredt tilgængelige i 2022 eller 2023.

Et nyt studie fra Duke University i USA konkluderer desuden, at store dele af befolkningen i lavindkomstlande kan komme til at vente indtil 2024.

Danes Worldwide foreslår i et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at udlandsdanskere indføres i den danske vaccinationsplan. Foreningen tilføjer, at udlandsdanskere uden et gult sygesikringsbevis potentielt selv betaler for den danske vaccine.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, siger til Radio4 Morgen, at han gerne vil se på en løsning, hvis der er politisk opbakning til det.

En mulighed kunne være at placere udlandsdanskerne bagest i vaccinationskøen, så de kan få en dansk vaccine, når herboende danskere har fået deres doser.

/ritzau/