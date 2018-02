Udlandsophold kan koste syv års dagpengekarantæne

En del af skatteaftalen mellem DF og regeringen møder hård kritik fra A-kasser for at ramme helt skævt.

Hvis du i fremtiden tager til for eksempel USA eller Asien og arbejder i mere end et år, så kan det koste dig dyrt, når du vender hjem.

Som led i den aftale om skattelettelser, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om tirsdag, bliver der nemlig indført et såkaldt opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Det betyder, at man skal have opholdt sig i Danmark eller et andet EU-land i syv ud af de seneste otte år for at have ret til dagpenge.

Det er en markant forringelse for medlemmerne, lyder advarslen fra de danske A-Kasser.

- Det er noget værre klamp, siger Torben Poulsen, formand for Danske A-Kasser.

Som tænkt eksempel nævner han en person, der efter fem års arbejde og A-kasse-medlemskab i Danmark får job i USA eller Canada og arbejder der i 13 måneder.

Hvis den person vender hjem og arbejder seks år i en virksomhed, der så går konkurs, vil personen ikke have ret til dagpenge. Uagtet om han eller hun betaler både skat og A-kasse alle seks år.

- Så må man bare sige "lang næse til dig, kammerat", konstaterer Torben Poulsen.

