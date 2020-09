Udlejer lukker for elløbehjul i Københavns natteliv

Voi lukker sine elløbehjul om natten for at stoppe spritkørsel og håber, at andre udlejere følger efter.

Hvis du vil hurtigt hjem fra weekendens bytur midt om natten i København, må du fremover finde en anden løsning end et elløbehjul fra Voi.

Voi, som er en af de største udlejere af de populære elløbehjul, har således besluttet at lukke for udlejningen af elløbehjul fra midnat til klokken fire om morgenen i hovedstaden fredage og lørdage.

Baggrunden for beslutningen er, at næsten halvdelen af ulykkerne på elløbehjul ifølge Voi sker om natten, og at der for ofte er alkohol indblandet.

- Vi stopper for kørsel om natten, fordi vi ønsker at komme spritkørsel til livs.

- Vi ser det selv og hører fra myndigheder, at det er et problem, at folk kører fulde på løbehjulene, og det er derfor, at de kommer galt afsted, siger Kristian Agerbo, global direktør for politik og byudvikling i Voi.

At stoppe for natkørslen er en del af en sekspunktsplan for at komme beruset kørsel på elløbehjul til livs.

I første omgang gælder tiltaget kun i København som en forsøgsordning, men det kan senere blive rullet ud i andre byer som Aarhus, Odense og Aalborg.

Det træder i kraft fredag ved midnat i København.

- Nu prøver vi det af og har tiltro til, at det vil virke og stoppe spritkørsel i København, siger Kristian Agerbo.

Ifølge Kristian Agerbo er Voi ikke kommet med tiltag tidligere, fordi man har ventet på indspark fra relevante parter og en evalueringsrapport.

Han håber, at andre udlejere af elløbehjul vil følge Vois eksempel.

- Vi kan kun tale for os selv lige nu. Vi håber, at det er noget, de andre også vil gøre. Og vi har en forventning om, at det måske også kan ske. Men det må vi lade de andre om selv at svare på, siger han.

Foruden at stoppe natkørsel har Voi fem andre tiltag eller opfordringer. Voi opfordrer Folketinget til at hæve straffen at køre på elløbehjul, når man er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.

Eksempelvis bør folk med kørekort straffes med et klip i kørekortet og en bøde på 3000 kroner, mener Voi.

Voi vil også lave sikkerhedsoplysning på skoler og introducere begyndertilstand på alle løbehjul.

Det betyder, at nye brugere højst kan køre 15 kilometer i timen på deres tre første ture.

Elløbehjul må højst køre 20 kilometer i timen.

/ritzau/