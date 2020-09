Udlejere af elløbehjul frygter at ryge ud af hovedstaden

Torsdag ventes Borgerrepræsentationen at afgøre, hvorvidt elløbehjul må stilles på gaden i København.

Torsdag klokken 17.30 mødes medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation for at diskutere fremtiden for elløbehjul, der i lang tid har været under kritik for at rode i det københavnske bybillede.

Et flertal på venstrefløjen vil indføre et forbud mod at udleje elløbehjul på kommunale områder. Her kan de i øjeblikket lejes igennem forskellige firmaers smartphone-apps.

Kristian Agerbo, global direktør for politik og byudvikling i udlejningsselskabet Voi og talsmand for Løbehjulsalliancen, siger, at han er chokeret over udsigten til et forbud.

- Vi har haft over 600.000 brugere i København. Vi har været rigtig glade for at bidrage til, at københavnerne kan komme rundt i byen.

- Københavnerne går glip af en transportform, som er lettilgængelig, som man hurtigt kan bruge, og som også kan bruges i stedet for kollektiv transport i de her coronatider, siger han.

Med et forbud mod at stille elløbehjul på gaden vil udlejningsselskabernes eneste mulighed være at udleje dem i butikker.

Ifølge Kristian Agerbo er det dog ikke realistisk at have nok butikker til at sikre, at borgerne altid er i nærheden af et elløbehjul.

- Vi har foreslået, at der skal være parkeringsplader i byen, som skal være obligatoriske for virksomhederne at parkere i. Det vil sige, at man som bruger kun kan parkere på sådan en parkeringsplads, siger han.

Mandag afbrød Konservative et møde om elløbehjulene i Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg, da der begyndte at tegne sig et flertal for et forbud.

Radikale Venstre tilsluttede sig afbrydelsen, og gruppeformand Mette Annelie Rasmussen (R) sagde, at hun var "utroligt skuffet over de partier, som de facto i dag har præsenteret en løsning, som betyder, at der ikke skal være løbehjul i København".

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser helst et forbud mod at stille elløbehjul på gaden, der gælder i hele København.

Hun mener ikke, at elløbehjulene påvirker trafikken i København, fordi det primært er gående og cyklister, der benytter dem.

