Udligning mellem rige og fattige kommuner

* Udligningssystemet fordeler hvert år milliarder af kroner mellem landets kommuner. Det er for at sikre, at der ikke er for store forskelle i den kommunale service i kommunerne.

* Det skyldes, at nogle kommuner har større udfordringer end andre. Eksempelvis har nogle kommuner mange ældre, syge eller ledige borgere, som koster mange penge.

* Hvis det står til regeringen, skal kommuner som Kalundborg, Vejle og Guldborgsund modtage flest penge med udligningen.

* Kommuner som København, Rudersdal og Gentofte skal aflevere den største pose penge til andre kommuner, hvis regeringen får gennemført sin reform.

Kilder: Social- og Indenrigsministeriet, Danske Kommuner, Finansministeriet.

/ritzau/