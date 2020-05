Udligning sikrer 1,5 milliarder til yder- og ø-kommuner

De mest udsatte yder- og ø-kommuner får én milliard ekstra af staten og skal selv finansiere 500 millioner.

Der skal være bedre balance mellem den service borgerne på Ærø får af kommunen og den service borgerne i Gentofte får.

Det er et af de centrale mål med udligningsreformen, som tirsdag blev præsenteret i Finansministeriet.

Og det er lykkes regeringen og aftalepartierne Venstre, De Radikale, SF og Alternativet at indfri målet. Det vurderer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Med reformen får de mest udsatte yder- og ø-kommuner et nyt tilskud på 1,5 milliarder kroner. Heraf kommer den ene milliard fra staten. Kommunerne selv skal finansiere de sidste 500 millioner kroner.

- Med aftalen er der taget et stort skridt nærmere et land i bedre balance, siger Steffen Damsgaard.

- I forhold til regeringens tidligere udspil, så er statens bidrag steget. Det betyder, at de mere velstående bykommuner skal af med færre penge i forhold til regeringens udspil, mens landdistriktskommunerne samlet set får flere penge i forhold til regeringens tidligere udspil.

- Dermed kommer vi nærmere et system, som sikrer et mere lige velfærdsniveau i hele landet. Det er meget positivt, siger han.

For yderkommunerne har det stor betydning, at befolkningstilbagegang får en anden vægt i udligningen. Derudover indeholder aftalen også færre penge til kommuner med mange udlændinge. Det bidrager overordnet set positivt til landdistriktskommunerne, vurderer Steffen Damsgaard.

- Det er meget positivt, at man målrettet støtter udsatte yder- og ø-kommuner med flere midler.

- Forhøjelse af særtilskudsordningen. Flere landdistriktskommuners adgang til særtilskud. Permanentgørelsen af finansieringstilskuddet og justeringen af udlændigeudligningen. Det bidrager alt sammen positivt til økonomien i landdistriktskommuner, siger Steffen Damsgaard.

Desuden glæder landdistriktsformanden sig over, at aftalepartierne er enige om at videreføre og forhøje tilskuddet til vanskeligt stillede ø-kommuner.

Det betyder, at Læsø, Samsø og Ærø Kommuner i alt får 60 millioner kroner. Pengene bliver fordelt med 20 millioner kroner til hver af kommunerne.

- Ø-kommunerne står i en særlig situation med nogle særlige udfordringer. Det har vi lyttet til i aftalen, siger finansminister Nicolai Wammen.

/ritzau/