Udligningsreform får 15 kommuner til at sætte skatten op

Disse 15 kommuner sætter skatten op

En række kommuner står til at miste penge på den nye udligningsreform, som fordeler penge mellem landets kommuner.

Folketinget har givet mulighed for, at kommuner med tab på udligningsordningen kan sætte skatten op.

Her er en oversigt over de 15 kommuner, der har valgt at bruge muligheden til at sætte skatten op, og hvor mange penge kommunerne vil hente på forhøjelsen:

1. Aarhus: 67,9 millioner kroner.

2. Gentofte: 32,8 millioner kroner.

3. Rudersdal: 23,1 millioner kroner.

4. Roskilde: 18,6 millioner.

5. Horsens: 16,1 millioner kroner.

6. Helsingør: 14,3 millioner kroner.

7. Skanderborg: 12,4 millioner kroner.

8: Hillerød: 11,7 millioner kroner.

9. Greve: 11,3 millioner kroner.

10. Hørsholm: 9 millioner kroner.

11. Lejre: 6 millioner kroner.

12. Solrød: 5,4 millioner kroner.

13: Vallensbæk: 3,5 millioner kroner.

14. Lyngby-Taarbæk: 2,8 millioner kroner.

15. Fanø: 0,8 millioner kroner.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet.

/ritzau/