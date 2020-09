Udligningsreform får 21 kommuner til at sænke skatten

Samlet set sænker 21 af landets kommuner skatten svarende til skattenedsættelser for 430 millioner kroner.

21 kommuner, hvis skatteprocent er over landsgennemsnittet, får tilskud til at sætte skatten ned.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Det er den seneste udligningsreform, som har givet kommuner med en høj skat mulighed for at søge om tilskud til at sætte indkomstskatten ned.

Der er tale om en samlet økonomisk ramme på 430 millioner kroner.

12 kommuner, der har landets højeste kommuneskat, kan sætte skatten ned til 26,3 procent fra 2021 på statens regning.

Resten af tilskuddet er fordelt på en måde, hvor kommuner får højere tilskud, jo højere skatteprocenten er, skriver ministeriet.

Det medfører, at ni andre kommuner se frem til en mindre skattebillet.

I alt har 23 kommuner søgt om tilskuddet.

/ritzau/