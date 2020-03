Udligningsreform kom galt fra start

* 30. januar:

Regeringen præsenterer de første elementer i udspillet.

1,4 milliarder kroner skal flyttes mellem kommunerne. Tallene for, hvad det reelt betyder for hver kommune - og begrundelserne bag - holder regeringen tilbage.

* 31. januar:

Regeringen fremlægger en liste over, hvad udligningsreformen vil betyde for hver enkelt kommune i kroner og øre.

* 7. februar:

Venstre anklager regeringen for at holde væsentlige beregninger i udspillet tilbage. Ministeriet sender efterfølgende tal, som ministeriet mener er fyldestgørende.

* 20. februar:

Venstre præsenterer tre krav til en aftale. Et "ja" fra Venstre kræver indrømmelser om skat, udlændinge og flere penge til kommunerne.

* 23. februar:

En mail viser, at Socialdemokratiet under forhandlingerne om udligning planlægger et "angreb på Venstre".

* 25. februar:

Statsministeren beklager den lækkede mail.

* 4. marts:

Lækket notat viser, at Venstre ifølge Finansministeriet vil favorisere fem V-kommuner.

Kilder: DR, Jyllands-Posten, Altinget, Ritzau.

/ritzau/