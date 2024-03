Udløber i maj: Venstre vil forlænge den midlertidige grænsekontrol

I otte år har Danmark haft forskellige former for midlertidig grænsekontrol, og det vil Venstre nu forlænge igen.

Kontrollen ved grænsen i Sønderjylland står til at udløbe 11. maj.

- Tiden er ikke til eksperimenter, udtaler Venstre-formand Troels Lund Poulsen på partiets hjemmeside.

Venstre fremhæver, at Europa oplever det største migrantpres siden krisen i 2016.

Dertil mener Troels Lund Poulsen, at den russiske præsident, Vladimir Putin, bruger migrantstrømme som et våben til at ramme modstandere i EU, som det eksempelvis er sket i Finland, Polen og Litauen.

- Derfor kan vi umuligt slække på den danske grænsekontrol nu. Det er afgørende for Danmark, at vi holder snor i, hvor mange og hvem der kommer til vores land. Derfor skal den illegale migration selvfølgelig bekæmpes, lyder det fra Troels Lund Poulsen.

I april 2023 omlagde regeringen grænsekontrollen mod Tyskland, så den i højere grad fokuserer på kriminalitetsbekæmpende indsatser frem for indrejsekontrol.

Det er siden blevet forlænget.

At medlemslande i EU har interne grænsekontroller er grundlæggende en kontroversiel affære.

Flere jurister har vurderet over for Dagbladet Information, at de gentagne forlængelser af grænsekontrollen kan være ulovlig.

Ligeledes har EU-Kommissionen i 2023 rejst en bekymring om lovligheden.

Kommissionens position er klar. Genindførelse af grænsekontrol skal være exceptionel, strengt begrænset i tid og en sidste udvej, skrev Anitta Hipper, EU-Kommissionens talsperson for indre anliggender, til Information.

Troels Lund Poulsen erkender, at grænsekontrollen er "generende for særligt de sønderjyder, der pendler over grænsen hver dag".

- Og i den ideelle verden var en grænsekontrol heller ikke nødvendig.

Det bedste alternativ vil ifølge partiet derfor være at styrke EU's ydre grænser.

Forlængelsen er endnu ikke aftalt endeligt i regeringen.

Men justitsminister Peter Hummelgaard (S) er klar på flere tiltag.

- Der må ikke herske nogen tvivl om, at danskernes tryghed er en kerneprioritet for regeringen. Med det trusselsbillede, vi står overfor, er det min holdning, at en stærk og robust indsats i grænseområdet er helt afgørende, siger han i en skriftlig kommentar.

Han varsler, at regeringen vil tage stilling til forlængelsen inden udløbet i maj.

- Jeg følger situationen i grænseområderne tæt, og regeringen er også klar til at træffe de nødvendige foranstaltninger ved grænsen for at sikre danskernes tryghed, lyder det fra Hummelgaard.

/ritzau/