Fra denne uge skrues temperaturen på skoler og mange arbejdspladser ned til 19 grader. Jævnlig udluftning er stadig nødvendigt for at undgå skimmelsvamp

"Den allerførste grundregel i sygeplejen er at holde den luft, patienten indånder, lige så ren som luften udenfor uden at afkøle ham.”

Sådan indledte grundlæggeren af den moderne sygepleje, Florence Nightingale, i 1859 bogen ”Noter om sygepleje”, og hun beklagede sig også over modviljen mod at lufte ud. Den britiske sygeplejerske var især kendt for sin pleje af soldater under Krimkrigen fra 1853 til 1856.