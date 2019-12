Udpluk af ændringer på udlændingeområdet

* Flygtninge, der har været i beskæftigelse i Danmark i to år, får mulighed for at blive i Danmark, så længe de er i et konkret ansættelsesforhold eller i samme branche på samme ansættelses- og lønvilkår.

* Børnefamilierne skal flytte fra Udrejsecenter Sjælsmark, og kan indtil da få lov til at tage mad fra kantinen og spise på værelserne.

* Ydelser til familier berørt at integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet hæves med et midlertidigt børnetilskud, indtil Ydelseskommissionen er færdig med sit arbejde

* Det planlagte udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt er droppet.

* En ændring af udlændingeloven betyder, at det bliver lettere for børn af udlændinge, som har en forælder i Danmark, at opnå familiesammenføring.

* En hastelov har gjort det muligt for udlændinge- og integrationsministeren at fratage fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab det danske pas uden rettergang.

