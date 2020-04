Udpluk af retningslinjerne

Skolerne skal blandt andet sikre:

* at forældre eller ledsagende voksne ikke samler sig ved indgangene til skolen. Dette kan gøres ved at elever afleveres i intervaller.

* at elever afleveres ved indgangen til skolen hvis muligt.

* at frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.

* at flere voksne er til stede udenfor for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.

* at elever opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden. Også i fritidsordningen.

* at børnene ikke deler mad mellem hinanden

* at tablets aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå, at børnene deler tablets.

* Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.

Desuden skal børneinstitutionerne og dagplejere sikre:

* at potter og toiletsæder rengøres og afsprittes med 70-85 procent hospitalssprit efter brug.

* at sengetøj vaskes dagligt ved 80 grader, og at børnene så vidt muligt benytter personligt sengetøj.

* at skraldespande tømmes, inden de bliver fyldte og mindst én gang dagligt.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

/ritzau/