Udredning for astma halter og lever ikke op til målet

325.000 danskere lider af astma, men det halter med at få astmapatienter korrekt udredt.

Det skriver Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i en pressemeddelelse.

69 procent af patienterne får de test, som er nødvendige for at fastslå, om patienterne har astma eller en anden luftvejssygdom.

Det er ikke godt nok, lyder det fra professor og overlæge Vibeke Backer, Rigshospitalet, der er formand for databasen Dansk Register for Astma.

- Det er ikke tilfredsstillende. Det er vores pligt at stille den korrekte diagnose, for det betyder meget for patienten at få den rigtige diagnose. Diagnosen er hele fundamentet for en succesfuld behandling, siger hun.

Målet er, at 80 procent af astmapatienterne skal have foretaget de grundlæggende diagnostiske tests på hospitalet.

Men det er som nævnt kun 69 procent, der får foretaget disse test.

Det vil sige, at ved de resterende 31 procent er det uklart, om de har astma eller en anden luftvejssygdom.

Det er ifølge Vibeke Backer afgørende, at patienterne får en korrekt udredning.

- Astma er en kronisk sygdom - et prædikat, man kun skal have, hvis man har den lidelse. Der er job, man ikke kan få, hvis man har astma, og man skal bruge penge til medicin hver måned for at kontrollere astmasygdommen, siger hun.

Astmapatienter bliver normalt henvist til udredning på hospitalet af deres praktiserende læge, hvis sagen ikke er indlysende, eller hvis behandlingen ikke virker.

Det er typisk speciallæger på sygehusene, der stiller de præcise diagnoser ved hjælp af såkaldte reversibilitets-, provokations- eller anstrengelsestest.

Der er stor forskel mellem de fem regioner, når det gælder om at gennemføre de diagnostiske test:

I Region Midtjylland bliver 85 procent af astmapatienterne testet. Region Syddanmark er med 79 procent tæt på målet.

Bundskraberne er Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor henholdsvis 55 procent og 49 procent af patienterne gennemgår test.

Det bekymrer Lungeforeningen, at det ikke er alle patienter, der får de diagnostiske test.

- Vi er generelt bekymrede over udviklingen, siger direktør Anne Brandt i en pressemeddelelse.

- Patienter skal forvente, at den diagnose, de får, er den korrekte, lyder det.

