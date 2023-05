Udsendte soldater i Letland har boet i forurenede telte

Udsendte soldater i Letland har været indkvarteret i partikelforurenede telte.

Det skriver fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) i en orientering til Folketingets Forsvarsudvalg.

Konkret menes partiklerne at stamme fra dieseldrevne varmekanoner, som bruges til at opvarme teltene.

- Jeg blev sent i går aftes (mandag, red.) orienteret om, at der er konstateret partikelforurening i den lejr - Camp Valdemar - som vores styrkebidrag til Letland har været indkvarteret i, skriver Troels Lund Poulsen i orienteringen.

Soldaterne har boet der i et halvt år. Partikelforurening anses som sundhedsskadeligt, men Forsvarets Sanitetskommando vurderer, at forureningen "ikke bidrager væsentligt i forhold til livstidsrisiko".

- Men dette må vi selvsagt få undersøgt nærmere, skriver Troels Lund Poulsen.

Ministeren skriver yderligere, at han ser med stor alvor på sagen. Han vil nu få afdækket den helt og sørge for, at det ikke sker igen.

Mængderne, der er blevet målt, overskrider Arbejdstilsynets grænseværdier.

Testen af luftkvaliteten er blevet foretaget, mens vejret var mildt, og derfor har varmekanonerne ikke kørt på fuld styrke.

- Der kan med den baggrund være betydelige mørketal forbundet med testen, skriver Troels Lund Poulsen.

Ifølge Susanne Bach Lausten, der er generallæge ved Forsvarets Sundhedskommando, bør udsendte medarbejdere, der efter deres hjemkomst har udviklet lungesymptomer, blive undersøgt.

- Det er vanskeligt at påvise en direkte sammenhæng mellem ophold i lejren og eventuel lungepåvirkning, men Sanitetskommandoen anbefaler, at udsendte medarbejdere, der efter hjemkomst har udviklet lungesymptomer, retter henvendelse til det lokale infirmeri med henblik på undersøgelse, diagnostik og registrering, siger hun i en nyhed om sagen hos Forsvarskommandoen.

