Udsigt til tæt trafik på vejene ved Kristi himmelfart

Torsdag er der Kristi himmelfart, men allerede fra onsdag kan der være øget biltrafik og flere togpassagerer.

Der kommer tættere trafik på de danske veje særligt fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland i forbindelse med Kristi himmelfart.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Allerede fra onsdag eftermiddag kan der komme forlænget rejsetid på udvalgte strækninger, mens borgere søger vestpå og mod sommerhusområder, lyder vurderingen.

- Helt generelt forventer Vejdirektoratet, at der vil være flere biler i de store sommerhusområder, især på den jyske vestkyst, ved Skagen og i Nordsjælland, skriver Vejdirektoratet i meddelelsen.

Onsdag klokken 14-19 og torsdag klokken 11-14 forventer Vejdirektoratet forlænget rejsetid i vestgående retning på E20 Vestmotorvejen og Fynske Motorvej samt via rute 21 Holbækmotorvejen mod Sjællands Odde.

Det er ikke kun bilister, der søger mod vest. Der er også en øget efterspørgsel på billetter til de kommende dage, fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov.

- Der er en del, som vil rejse på tværs af landet, og så er der selvfølgelig også nogle, som skal i sommerhuse, siger han.

På grund af coronapandemien sælger DSB kun billetter til 50-70 procent af pladserne alt efter togtype. Rejsende skal bestille pladsbillet, og nogle afgange særligt onsdag og torsdag kan være udsolgt, oplyser informationschefen.

- Vi gør alt for at gøre togene så lange som muligt i øjeblikket, men selv om vi gør togene maksimalt lange, så må vi maksimalt have halvdelen af kunderne i intercity- og lyntogene på grund af pladsbilletkravet.

- Så der er en øvre grænse for, hvor mange vi kan have med, siger han.

Tony Bispeskov opfordrer folk, der ved, at de skal rejse de kommende dage, til at orientere sig hurtigt. Samtidig beder han om, at kunder afbestiller deres pladsbilletter, hvis det viser sig, at de ikke skal bruge dem alligevel.

- Så giver man dermed muligheden til en anden, der kan benytte den, siger han.

Vejdirektoratet vurderer, at der også kan være flere biler på vejene søndag, særligt i tidsrummet 12-16. Der vil især være mange, der kører fra vest mod øst.

