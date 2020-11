Udskældt chef fortsætter i Miljøministeriet efter mink-skandale

Mogens Jensens departementschef fortsætter som departementschef i Miljøministeriet, oplyser Rasmus Prehn.

Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, har fået hård kritik for sin rolle i minksagen.

Men det er ikke nok til, at han får frataget sin post som departementschef. Til gengæld flyttes han væk fra fødevareområdet og over i det nye Miljøministerium. Her vil han fortsætte som departementschef, oplyser ny minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn.

/ritzau/