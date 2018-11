Udskældt flyttehjælp til kontanthjælpsmodtagere laves om

Fremover skal kommuner ikke kunne give støtte til kontanthjælpsmodtagere, der flytter til en anden kommune.

VLAK-regeringen vil sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ændre et regelsæt i loven om aktiv socialpolitik.

Det betyder, at kommuner fremover ikke længere får mulighed for at tilskynde borgere på overførselsindkomst til at flytte til en anden kommune, blandt andet via et økonomisk incitament.

- Vi laver om på reglerne i forhold til flyttehjælp, hvor vi siger, at det nu er den modtagende kommune, der skal tage stilling til, om man kan yde flyttehjælp eller ej, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

- Det sker selvfølgelig ud fra objektive kriterier.

- Men det kommer helt sikkert til at have en positiv effekt i forhold til, at nogle kommuner har følt sig for belastet tidligere, fordi den kommune, som kontanthjælpsmodtageren flyttede fra, fik flyttehjælp med i ryggen, siger han.

Den hidtidige praksis har mødt hård kritik fra nogle kommuner. De mener, at de kommer til at modtage mange kontanthjælpsmodtagere, der har fået penge med fra den kommune, som de flytter fra.

Dette er også blevet kaldt social eksport og har mødt kritik fra blandt andet Lolland Kommune.

Spørgsmål: Hvad mener du om den praksis, der hidtil har været fra nogle kommuners side?

- Den synes jeg har påkaldt sig en reaktion, og derfor har vi nu lavet en aftale om det.

- Det er ikke mindst også, fordi økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), red.) gentagne gange har sagt, at det skulle vi prøve at komme til livs. Og det gør vi med denne aftale, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/