Udskældt tolkefirma åbner for at stoppe kontrakt før tid

Easytranslate er åben for at lade Justitsministeriet komme ud af aftale hurtigere end frist i kontrakt.

Tolkefirmaet Easytranslate, der står for tolkeopgaver i det offentlige, giver Justitsministeriet mulighed for at komme ud af kontrakten før tid.

Det fremgår af et brev fra Easytranslate til Justitsministeriet.

Easytranslate skriver i brevet, at der i aftalen er mulighed for at stoppe samarbejdet med seks måneders varsel, men at firmaet er indstillet på at afkorte den periode betydeligt.

Samtidig er firmaet klar til at levere tolkning i en periode, mens der bliver lavet et nyt udbud.

- Vi er stolte over det kvalitetsløft, som er sket på tolkeområdet de seneste par måneder, og hvor der tidligere har været store problemer, siger Frederik R. Pedersen, stifter af og direktør i Easytranslate.

- Men vi vil selvfølgelig ikke stå i vejen, hvis ministeren vil opsige samarbejdet. Vi håber bare ikke, at de tusindvis af borgere, som er afhængige af tolkning i retsvæsenet, bliver ramt af ministerens beslutning, siger han i en skriftlig kommentar.

Easytranslate har siden 1. april haft opgaven med at tolke for blandt andet politiet, domstole og Udlændingestyrelsen.

Siden har der været en lang række historier i pressen om, at firmaet har svigtet.

Blandt andet er tolke udeblevet fra retssager, og kvaliteten af tolkene har enkelte gange været for dårlig.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) sagde på et samråd i sidste uge, at det var for dyrt at rive kontrakten med Easytranslate over før tid. Den har en værdi på 520 millioner kroner over fire år.

Frederik R. Pedersen er forundret over, at ministeriet vil ud af aftalen.

Han mener, at kvaliteten af tolkningen er forbedret, siden Easytranslate fik opgaven.

Han henviser til, at langt de fleste af 16.800 tolkninger er forløbet planmæssigt.

Justitsminister Nick Hækkerup har bedt Kammeradvokaten komme med en juridisk vurdering af brevet fra Easytranslate. Det oplyser han i en mail til Berlingske.

/ritzau/