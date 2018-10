Udskældt vognmand om chaufførers forhold: Loven er overholdt

Kurt Beier Transport bliver undersøgt af politiet for tvivlsomme forhold for udenlandske chauffører.

Vognmanden Kurt Beier Transport, der bliver undersøgt af politiet for brud på loven om menneskehandel, mener ikke at have gjort noget strafbart.

Politiet ransagede tirsdag firmaets adresse i Padborg, efter at 3F havde afsløret, at chauffører fra Filippinerne har boet under tvivlsomme forhold.

Men Kurt Beier Transport venter ikke, at sagen fører til noget. Sådan lyder det fra firmaets advokat, Anders K Németh.

- Kurt Beier Transport A/S samarbejder fuldt ud med politiet i undersøgelsen af de forhold, der har været omtalt i dagspressen de seneste dage.

- Jeg er ganske overbevist om, at det ved undersøgelsens afslutning vil kunne konstateres, at der ikke på nogen måde er sket overtrædelser af gældende lovgivning.

Firmaets direktør, Karsten Beier, ønsker ikke at stille op til interview.

/ritzau/