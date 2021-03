Udskudte operationer i hovedstaden skal afvikles inden sommer

Under corona er tusinder af ambulante besøg og operationer udskudt i Region Hovedstaden. De skal nu afvikles.

Inden sommer er det Region Hovedstadens ambition, at alle ambulante besøg og operationer, der er blevet udskudt under corona, skal være afviklet.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Ambitionen skal ses i det lys, at der er 11.100 ambulante besøg og 10.800 operationer, som er blevet udskudt, siden coronavirusset ramte landet i marts sidste år.

Ifølge regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) har den planlagte aktivitet været hårdere ramt under første coronabølge end under den anden.

Det skyldes, at man sidste forår lukkede meget mere ned for hospitalerne, fordi man stod på helt ukendt grund og frygtede italienske tilstande.

- I anden bølge er der kun lukket ned for aktivitet, når det har været helt nødvendigt - og med fokus på en individuel vurdering af alle patienter, siger Sophie Hæstorp Andersen i pressemeddelelsen.

Hospitalerne i Region Hovedstaden har sidste år gennemført 4,5 millioner ambulante besøg enten ved fysisk fremmøde eller via virtuelle konsultationer.

For at sætte det i perspektiv bor der i underkanten af to millioner indbyggere i Region Hovedstaden.

Ritzau arbejder på at finde ud af, om andre regioner end Region Hovedstaden planlægger at have afviklet udskudte besøg og operationer inden sommer.

Presseafdelingen i Region Midtjylland oplyser, at man endnu ikke har overblik over det, men at man er ved at skaffe det.

Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Sjælland har ikke nået at vende tilbage på Ritzaus henvendelse endnu.

/ritzau/