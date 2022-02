Udsmidt partistifter er tilbage efter opgør i Veganerpartiet

De var to, der stiftede Veganerpartiet, men efter søndag vil der kun være én tilbage.

Partistifter Henrik Vindfeldt blev i januar ekskluderet fra partiet for krænkende adfærd og samarbejdsvanskeligheder. Men søndag har et stort flertal af medlemmerne vedtaget, at han er velkommen i partiet igen.

Det er sket på et ekstraordinært landsmøde i partiet, som stiller op til Folketinget. 120 ud af omkring 150 medlemmer stemte for at lade Vindfeldt vende tilbage efter hans eksklusion i januar.

- Det er jeg glad for, jeg er blevet vasket, jeg har ikke gjort det, de har beskyldt mig for.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Nu er det fremlagt for medlemmerne, og de har stort set alle sammen stemt for, at jeg skulle tilbage, undtagen Michael og hans venner. Selvfølgelig, for jeg har ikke gjort det, siger Vindfeldt.

Politisk ordfører Michael Monberg var med til at stifte partiet med Vindfeldt, men har talt for, at Vindfeldt skulle ekskluderes, fordi han er svær at samarbejde med og har lagt sig ud med ledelsen.

Vindfeldt deltager ikke selv på mødet søndag i Høje Taastrup, da hverken han eller pressen er velkommen, da landsledelsen betragter det som en personsag.

I januar ekskluderede partiets landsledelse Vindfeldt for krænkende adfærd. Men en lang række medlemmer stemte søndag for at få ham tilbage i partiet og vil senere søndag forsøge at vælte den nuværende ledelse.

Vindfeldt forestiller sig selv, at han vil tage imod en lederpost, hvis han bliver tilbudt det. Hvis ledelsen bliver væltet, har han mulighed for at stille op.

Det blot tre år gamle parti har været præget af kaos, siden det blev opstillingsberettiget til Folketinget i september 2020. Allerede da trak Michael Monberg sig som leder, og Henrik Vindfeldt overtog.

I marts 2021 erklærede bestyrelsen ifølge Ritzaus oplysninger mistillid mod Vindfeldt. Han forlod posten som leder i juni 2021.

Herefter blev ledelsen af partiet delt ud på flere poster. To måneder efter blev Monberg valgt som politisk ordfører.

Han har tilkendegivet, at han vil trække sig, hvis Vindfeldt blev budt velkommen i partiet igen.

- Det miljø, jeg mener, han har omkring sig, kan jeg ikke se mig selv være en del af. Det vil være min umiddelbare reaktion, sagde Monberg lørdag.

/ritzau/