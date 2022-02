Udspil: Streamingtjenester skal betale mere til danske film

Regeringen vil have streamingtjenester til at betale fem procent i bistand af deres overskud i kulturbidrag.

Regeringen vil have streamingtjenester til at betale et kulturbidrag på fem procent af deres indtjening i Danmark.

Det skriver Berlingske, forud for at regeringen torsdag præsenterer det længe ventede udspil til et kommende medieforlig.

Kulturbidraget skal gå til en pulje, der skal sikre "dansk kvalitetsindhold".

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger til Ritzau, at bistanden er nødvendig som følge af udviklingen på film- og tv-markedet, hvor streamingtjenester som HBO og Netflix er blevet en stor del af hverdagen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- På ganske få år har vi set en stigning i, hvor mange der har abonnementer på streamingtjenester derhjemme. Det betyder, at vores medieforbrug er fuldstændig forandret.

- Med de store streamingtjenesters indtog i Danmark er det kun rimeligt, at de også er med til at bidrage.

Regeringen foreslår, at der bliver tale om en trappemodel, hvor de tjenester, som investerer meget i danske produktioner, kan slippe billigere.

Det kommende medieforlig skal afløse den aftale, den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik i 2018. Den blev annulleret af den nuværende regering.

I den foregående aftale var det meningen, at streamingtjenester skulle bruge mindst to procent af deres omsætning i Danmark til "nyt dansksproget indhold".

- Vi lægger snittet højere, fordi vi simpelthen synes, at det er rimeligt, at det er fem procent af omsætningen, der bliver betalt ind i kulturbidrag til dansk kvalitetsbidrag, siger kulturministeren.

- Vi vil ikke bare have, at tingene er på dansk. Vi vil gerne have, at det tager udgangspunkt i en dansk hverdag og lever op til danske rettighedsbetalinger.

Regeringens udspil er blevet udskudt flere gange, selv om branchen længe har efterspurgt en ny medieaftale.

Da Ane Halsboe-Jørgensen overtog ministerposten fra Joy Mogensen (S) i sommer lød det, at netop forhandlinger om et nyt medieforlig ville være en af hendes vigtigste opgaver i den kommende tid.

/ritzau/