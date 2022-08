Udspillet til finansloven er stramt. Men landkommunerne får en håndsrækning, de har ventet på længe

Borgmester i Hjørring Kommune, Søren Smalbro (V), er glad for, at der i et ellers stramt finansforslag gemte sig en gave i form af 100 millioner kroner, som er sat af til at forbedre bredbåndsforbindelsen i landdistrikterne.

"At man vægter, at landdistrikterne skal have de samme digitale muligheder, som man har inde i byerne, hilser jeg i den grad velkommen. Vi skal af med de her lommer, hvor bredbåndet kører meget langsomt. Kan vi få bragt vores forbindelser i niveau med dem i resten af landet, vil det være godt for hele Danmark," siger han.