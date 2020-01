Udvalg af kommissionens anbefalinger

* Større åbenhed om private bidrag til partierne.

* Økonomisk støtte gives i dag til partierne på baggrund af stemmer, men det bør være på baggrund af medlemmer.

* En national handlingsplan for digital dannelse.

* Pålæg sociale platforme at give et økonomisk bidrag.

* Journalistuddannelserne bør i højere grad skabe fagjournalister.

* Forsøg med 16 års valgret ved bestemte valg.

* Et fritidspas for udsatte grupper til at deltage i civilsamfundet.

* Politikerne skal kunne efteruddannes mere.

* Solnedgangsklausuler i forligsaftaler.

* Etabler praksis for genbehandling af hastebehandlet lovgivning.

* Tag offentlighedsloven op til revision.

/ritzau/