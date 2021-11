Udvalg drøfter mulig hjælp fra FE til at gendanne sms'er

Skal der tages initiativ til, at private virksomheder eller Center for Cybersikkerhed skal undersøge, om de slettede sms'er fra minksagen kan genskabes?

Det skal Granskningsudvalget i Folketinget fredag drøfte på et møde. Og Dansk Folkeparti er åben over for ekstern hjælp.

Det siger partiets næstformand, Morten Messerschmidt, der er medlem af udvalget, som blandt andet ser på minksagen.

- Jeg synes, det er helt afgørende, at alle de her sms'er kommer frem, så vi får klarhed over, hvad der er sket, siger han.

Morten Messerschmidt vurderer, at det er svært at sige, om der vil være et flertal i udvalget for initiativet.

Flere partier har dog på forhånd meddelt, at de bakker op om at få Center for Cybersikkerhed til at se på sagen.

Til B.T. fortæller Venstre og De Konservative, at de bakker op. Det samme gør Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Frie Grønne.

I en kommentar til Ritzau peger Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, på, at hun mener, Center for Cybersikkerhed har gode forudsætninger for at få sms'erne frem.

- Vi foreslår, at regeringen pålægges straks at tage kontakt til Center for Cybersikkerhed, og beder dem om at forsøge og genskabe Mette Frederiksen og hendes toprådgiveres slettede SMS-beskeder, nu hvor politiets teknikere ikke har kunne genskabe dem, lyder det i en skriftlig kommentar.

Sagen om de slettede sms'er tog fart, da det kom frem, at Minkkommissionen forgæves forsøgte at få udleveret beskeder fra statsministeren og tre topembedsmænd i Statsministeriet.

Deres telefoner var sat op til at slette sms'er automatisk efter 30 dage, og politiet har ikke kunnet genskabe sms'erne.

Når det er så vigtigt at få genskabt de slettede sms'er, handler det ifølge Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti om tillid.

- At uanset hvad der er foregået i Statsministeriet og andre ministerier under aflivningsaktionen af mink, at vi så får klarlagt det, så folk kan have tillid til, man i hvert fald bestræber sig på at overholde reglerne, siger han.

Mødet i Granskningsudvalget starter fredag klokken 9.30.

/ritzau/