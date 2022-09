Udvalg skal komme med indspark til kortere sagsbehandlingstid

Anklagede og forurettede borgere venter i månedsvis på at få deres sager afgjort ved de danske domstole.

Justitsminister Mattias Tesfaye (S) nedsætter derfor et udvalg, der skal komme med indspark til at forkorte de lange sagsbehandlingstider.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse torsdag.

- Borgernes tillid til de danske domstole er høj. Men lange sagsbehandlingstider hos domstolene giver en dårlig oplevelse og risikerer at underminere tilliden til et ellers velfungerende retssystem.

- Retssikkerhed er også at få en afslutning på ens sag inden for en rimelig tid. Derfor er der brug for, at der tages grundlæggende fat om problemet med lange sagsbehandlingstider hos domstolene, siger Mattias Tesfaye.

Udvalget skal ikke behandle samtlige elementer i de politiske forhandlinger, men alene se på tiltag, der kræver et særligt juridisk og retssikkerhedsmæssigt analysearbejde.

Det bliver nuværende højesteretspræsident Thomas Rørdams opgave at stå i spidsen for det kommende udvalg.

Sagsbehandlingstiderne for almindelige straffesager var i 2021 i byretten 196,5 dage i gennemsnit. Under corona steg sagsbehandlingstiden med 49 procent.

Sagsbehandlingstiderne var dog også stigende før coronapandemien. Fra 2016-2019 steg sagsbehandlingstiderne fra 111,5 dage til 131,8 dage.

Regeringen lovede i begyndelsen at året at sikre en flerårsaftale for de danske domstole. Aftalen skulle indeholde økonomiske midler til at nedbringe de lange sagsbehandlingstider.

Med regeringens finanslovsudspil i august stod det dog klart, at der alligevel ikke bliver afsat ekstra økonomiske midler til de danske domstole i år.

I stedet fortalte Mattias Tesfaye, at det er hans ambition, at der bliver forhandlet en flerårsaftale for domstolene på plads fra 2024.

Aftalen skal ud over en økonomisk håndsrækning til en forkortelse af sagsbehandlingstiderne også inkludere ændringer i retsplejeloven.

Det nye udvalg skal ud over tiltag til forkortning af sagsbehandlingstiderne også se på tiltag, der kan forbedre borgernes møde med domstolene.

Retsordfører for SF Karina Lorentzen Dehnhardt mener ikke, at det nye udvalg kan stå alene.

- Der skal afsættes flere penge til blandt andet at ansætte HK'ere, der er dygtige til de administrative opgaver, og som frigør kræfter hos juristerne, siger hun i en skriftlige kommentar.

/ritzau/