Udvalgsformand er overrasket over ICC-anmodning: Forkert signal

Det var en "overrasket" Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre og formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, der mandag kunne læse, at Den Internationale Straffedomstols (ICC) chefanklager har anmodet om en arrestordre på Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, for mulige krigsforbrydelser.

- Jeg blev overrasket, både over at Netanyahu blev indblandet i sådan en arrestordre, men jeg blev samtidig også overrasket over, at de israelske personer, der blev nævnt, reelt blev sidestillet med Hamas’ ledere, siger han.

- Det, synes jeg, sender det meget forkerte signal, at de skulle være i samme kategori, siger Michael Aastrup Jensen.

At ICC anmoder om en arrestordre på ledere fra Israel og Hamas samtidig, har vakt international opsigt.

USA's præsident, Joe Biden, har eksempelvis kaldt anmodningen for "skandaløs".

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, har søgt neutral grund og ønskede tirsdag ikke at "diskutere med domstolene".

- Det forekommer mig lidt prekært, at der er en samtidighed. Og at lederen af en demokratisk stat nævnes ligeværdigt med lederen af en terrororganisation.

- Men det rokker ikke ved det, der er min konklusion: Nemlig, at vi har respekt for ICC. Derfor tager vi det til efterretning og afventer, hvad der sker, sagde Lars Løkke på vej ind til et ministermøde i Bruxelles.

Michael Aastrup Jensen slår også fast, at han "fuldstændig anerkender domstolens arbejde".

- Og derfor er det også vigtigt at holde fast i, at det, der er lagt frem nu, er anklagemyndigheden. Nu skal dommerne ind og vurdere, hvad anklagemyndigheden har sagt, siger han.

ICC skal nu vurdere, om de beviser, som anklagerne har samlet sammen, er stærke nok til at udstede en arrestordre.

En arrestordre vil betyde, at Netanyahu risikere at blive anholdt, hvis han besøger et af de mere end 120 lande, der har underskrevet ICC-statutten.

Både Enhedslisten og Alternativets udenrigsordførere opfordrede mandag Lars Løkke til at bakke op om ICC.

Også Enhedslistens EU-spidskandidat, Per Clausen, har udtalt sig:

- Jeg mener, EU skal bakke op, hvis ICC udsteder en arrestordre på Netanyahu og Hamas-ledelsen. Ikke følge USA i deres pinlige forhåndsafvisning, skriver Per Clausen på X tirsdag.

124 lande - herunder Danmark - har underskrevet Rom-statutten, der er fundamentet for ICC. Til gengæld er markante lande på den internationale scene som USA, Kina, Rusland, Israel og Indien ikke tiltrådt aftalen om ICC.

