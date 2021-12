Udvalgsformand forventer ikke beslutning om Støjberg tirsdag

Folketingets partier mødes i Udvalget til Valgs Prøvelse for at diskutere Støjbergs værdighed til Folketinget.

Formand for Udvalget til Valgs Prøvelse Lennart Damsbo-Andersen (S) forventer ikke, at der kommer en afklaring på, om Inger Støjberg skal erklæres uværdig til at sidde i Folketinget, når udvalget skal diskutere det på et møde tirsdag eftermiddag.

- Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg tror, at der kommer en afklaring om, hvornår der kommer en afklaring, lyder det.

Det er Udvalget til Valgs Prøvelse, som først skal tage stilling til Støjbergs værdighed. Herefter sendes sagen videre til Folketinget med en indstilling og en betænkning.

Derpå stemmer Folketinget om sagen.

Partierne De Radikale, Frie Grønne, Alternativet og Liberal Alliance samt løsgængerne Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Lars Løkke Rasmussen har allerede sagt, at de vil have erklæret Inger Støjberg uværdig.

Men det er uklart, om der er flertal for det i Folketinget på nuværende tidspunkt.

