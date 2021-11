Udvalgsformand: Vi vil gerne være med til at tale sosu-faget op

I de kommende år vil der blive endnu større mangel på uddannet personale i ældreplejen. Sidste år viste en analyse fra KL, Kommunernes Landsforening, at der skal uddannes 8.000 sosu-assistenter og -hjælpere om året for at matche behovet for uddannet arbejdskraft. Det er en del flere, end de 5.500 der i gennemsnit er blevet uddannet de seneste par år. Men hvad kan der gøres for at trække flere studerende til uddannelserne? I en række jyske kommuner kan sosu-elever nu se frem til at få 12-13.000 kr. i løn om måneden fra deres første skoledag. Tages uddannelsen i Herning, Struer, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Ikast-Brande eller Lemvig kommune, slipper eleverne altså helt for at leve på uddannelsesstøtte. Anne Kristine Bøge Petersen (SF), formand for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget i Struer kommune, håber på, at løn på uddannelsen kan tale faget op.