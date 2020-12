Udvidede restriktioner gælder i hele landet fra onsdag

Hele landet omfattes af udvidede restriktioner, hvilket blandt andet betyder, at de ældste elever sende hjem.

Fra på onsdag bliver alle Danmarks 98 kommuner omfattet af de udvidede restriktioner, der hidtil har været i kraft i 69 kommuner.

Det oplyser en række borgmestre og kommuner, efter at alle landets borgmestre klokken 14 er blevet orienteret af sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

En af dem er Sønderborg Kommune. I en pressemeddelelse skriver kommunen:

- Høje smittetal betyder, at Sønderborg Kommune sammen med resten af landets kommuner nu også bliver omfattet af de skærpede covid-19-tiltag, der allerede gælder i 69 kommuner.

Borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V) fortæller til TV2 News om orienteringens budskab:

- Det kan ikke afvises, at der kan komme yderligere nationale eller lokale restriktioner, men det tager vi, når det kommer. Det vigtige er at bevare roen, og at alle borgere forholder sig aktivt i det her og tager hensyn til hinanden, siger han.

/ritzau/