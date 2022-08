Udviklingshæmmede med misbrug får ikke hjælp: Behandlingsmulighederne egner sig ikke

To ud af tre udviklingshæmmede med et rusmiddelmisbrug får ikke behandling. En af årsagerne er, at de nuværende behandlingsmuligheder ikke egner sig til udviklingshæmmede, viser rapport fra Socialstyrelsen

Når Hans Peter S. Petersen er på arbejde som altmuligmand, kan det høres. Han skruer altid op for musikken og skråler med på alt fra dansktop til techno-musik. Men det er ikke fordi, han er i festhumør. Det er fordi, han blandt andre diagnoser har udtalt adhd. Musikken gør det nemmere for ham at koncentrere sig.

Hans Peter S. Petersen er udviklingshæmmet og anbragt på dom i misbrugsbehandling. Han fortæller, at han i mange år har taget alle slags hårde stoffer og været afhængig af alkohol. I dag tager han antabus og er ude af sit misbrug med hårde stoffer, men han tror, at hvis han en dag skal flytte, vil han ende i et misbrug igen.