Udviklingspenge til projekt i Kina undrer partier

Minister forsvarer udviklingsbistand til Kina med hensyn til kampen mod klimaforandringer.

I løbet af foråret skal der forhandles om en ny strategi for den danske stats udviklingsbistand. Onsdag vil et af emnerne til de forhandlinger blive rullet op for åben skærm, når udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) i et samråd skal forklare en række udviklingsprojekter i Kina.

Samrådet er indkaldt efter, at Jyllands-Posten lavede en opgørelse over hvor mange danske udviklingskroner, der ender i projekter i Kina.

I alt 169,49 millioner kroner. Heraf penge til sektorsamarbejder om havvindmøller, maritime forhold og bæredygtigt byudvikling. Projekterne har fået partier til både højre og venstre for regeringen til at spærre øjnene op.

Onsdagens samråd er indkaldt af Enhedslistens udviklingsordfører, Christian Juhl, der har svært ved at se fidusen i at sende danske skattekroner til forskellige grønne projekter i Kina og kalde det udviklingsbistand.

- For det første er Kina ved at være et rigtig rigt land, som burde kunne sørge for at kunne udvikle sit eget land, siger han.

- For det andet skal vi ikke støtte statssystemet via udviklingspenge, når de har ondt i menneskerettighederne.

Også De Konservative undrer sig over, at Danmark betaler penge til verdens næststørste økonomi.

- Man må sige, at Kina har udviklet sig med raketfart og udklækker dollar-milliardærer hver uge.

- Derfor synes vi ikke, at vi skal give bistand til et land, der er en økonomisk supermagt, siger Katarina Ammitzbøll, der er De Konservatives ordfører for international udvikling.

Hun mener godt, at der kan laves projekter i Kina, men der kan ikke blive tale om at bruge udviklingspenge på et land med så store økonomiske muskler som Kina.

I en skriftligt kommentar svarer udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), at "vi kan ikke vinde kampen mod klimaforandringer uden Kina."

- Der er ikke tale om et udviklingssamarbejde i traditionel forstand, men om strategiske vigtige myndighedssamarbejder, skriver han.

- Vi finansierer udgifter til danske eksperters løn, delegationsbesøg, workshops og studier foretaget af danske myndigheder. Det er vigtigt at slå fast, at Danmark giver ikke giver direkte støtte til de kinesiske myndigheder.

