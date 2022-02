Den 19-årige gymnasielev Mishti Dixit stod til at skulle forlade Danmark senest 6. februar, selv om hendes mor er dansk statsborger. Nu har hun foreløbigt fået lov til at blive

Udvisningsdømt gymnasielev får en ny chance: Jeg er meget lettet lige nu, men tager intet for givet

Det har de seneste dage vakt forargelse og undren på både sociale og i trykte medier, at den 19-årige gymnasieelev Mishti Dixit, hvis mor er dansk statsborger, skulle sendes tilbage til Indien. Moderen kom til Danmark fra Indien for at arbejde i 2008.