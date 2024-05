Uenighed i regeringen om at revurdere indvandreres førtidspension

Venstre mener, at førtidspensionister i udsatte boligområder skal have revurderet grundlaget for, at de kan modtage deres ydelse.

Regeringspartneren fra Moderaterne er helt uenig.

Det siger Karin Liltorp, Moderaternes beskæftigelsesordfører.

- Som udgangspunkt er det meget svært at få førtidspension, og jeg synes, at det er uheldigt at mistænkeliggøre processen. Vi har slet ikke lyst til at tage fat i, at man skal revurdere retten til førtidspension, ud fra hvor man bor, og hvilken hudfarve man har, siger hun.

Det er i et interview med Jyllands-Posten med Venstre-formand Troels Lund Poulsen og Venstres næstformand, Stephanie Lose, at Venstre-toppen kommer med forslaget.

For Venstre går forslaget ud på, at arbejdsudbuddet kan øges ved at få indvandrere på førtidspension tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vi kan jo se, at der især i nogle af de udsatte boligområder er en meget høj andel af ikkevestlige indvandrere, som er på førtidspension. Her vil vi vende bunken for at se, hvor mange af dem der stadig ikke kan arbejde, lyder det fra Troels Lund Poulsen i interviewet.

Venstre-toppen har en formodning om, at nogle personer ville kunne arbejde helt eller delvist. Men mere konkret bliver det ikke i interviewet.

Karin Liltorp mener, at medmindre Venstre har viden om, at mange uberettiget har fået førtidspension, så kan Moderaterne ikke støtte forslaget.

- Det kan være, at Venstre har en viden på området, som jeg ikke har. Jeg har ikke set data, der bakker op om, at der her er blevet givet uretmæssigt førtidspension. Så indtil vi har noget på det, synes jeg ikke, at det er et relevant spor at afsøge, siger hun.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er der to typer ordninger for førtidspension.

Den 1. januar 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Så førtidspensionister kan enten være på den gamle eller nye ordning.

Under de nye regler kan en kommune eksempelvis frakende pension, hvis "pensionistens arbejdsevne bliver så væsentligt forbedret, at vedkommende vedvarende kan forsørge sig selv gennem et arbejde".

Men fra 1. januar 2023 til 31. december 2025 kan førtidspensionen ikke frakendes, medmindre pensionisten selv beder om det.

Desuden kan pensionisten for eksempel bede kommunen om at gøre pensionen hvilende, mens pensionisten vil prøve sig af på arbejdsmarkedet.

/ritzau/