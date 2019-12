Uenighed om renteloft bremser forhandlinger om kviklånslov

Erhvervsministeren har aflyst et forhandlingsmøde om indgreb over for kviklån på grund af store uenigheder.

Det var planen, at regeringen og alle Folketingets partier bortset fra Liberal Alliance onsdag morgen skulle have fortsat forhandlingerne om et indgreb over for dyre kviklån.

Men på grund af en krise i forhandlingerne har erhvervsminister Simon Kollerup (S) ifølge Ritzaus oplysninger besluttet at aflyse forhandlingsmødet.

Partierne skulle have svært ved at blive enige om, hvor loftet på lånenes samlede årlige omkostninger, et såkaldt ÅOP-loft, skal ligge.

Regeringen spillede forud for forhandlingerne, som startede i begyndelsen af november, ud med et forslag om at lægge et loft på 25 procent, mens Enhedslisten og SF foreslog et loft på 15 procent.

I oppositionen er der villighed til at se på et ÅOP-loft, men det er velkendt, at positionerne ligger langt fra hinanden, og at partierne i blå blok ønsker et højere loft.

De har henvist til, at Finans Danmark, som er bankernes brancheorganisation, har anbefalet et loft på 50 procent.

Regeringens støtteparti De Radikale kan godt være med på et ÅOP-loft, men ikke på det niveau, som regeringen har spillet ud med.

/ritzau/