Uffe Elbæk afviser møde med medlemmer trods opfordring

Uffe Elbæk, der mandag fik opbakning fra sin kredsbestyrelse, vil ikke møde op til et dialogmøde om krise.

Når medlemmer af Alternativet i Københavns Storkreds torsdag aften mødes til et dialogmøde, bliver det uden deltagelse af partistifter og tidligere politisk leder Uffe Elbæk.

Kredsbestyrelsen har ellers opfordret ham til at møde op for at være med til at debattere den aktuelle krise i partiet, der har partiets nyvalgte politiske leder, Josephine Fock, som omdrejningspunkt.

- Vi opfordrer Uffe Elbæk til at være til stede ved dette møde, lød det lørdag i et brev fra kredsbestyrelsen til medlemmerne i storkredsen.

Men det ønsker Uffe Elbæk, der selv er valgt i Københavns Storkreds, ikke at gøre.

- Som udgangspunkt ville jeg gerne komme. Men det bliver en offentlig diskussion af noget, som jeg egentlig synes, ligger et andet sted.

- Jeg skal i hvert fald ikke tage del i det, for det er nogle af de spørgsmål, som hovedbestyrelsen lige nu sidder og bearbejder, siger Uffe Elbæk til DR.

Alternativets hovedbestyrelse vil på lørdag tage stilling til, hvordan den ser fremtiden for Josephine Fock. Hun har gennem halvanden uge været i et massivt stormvejr.

Josephine Fock er blevet kritiseret for at have praktiseret en elendig ledelsesstil, da hun fra 2015-2018 sad i Folketinget for Alternativet og var en del af partiets ledelse.

Hun har erkendt at have talt hårdt til andre, men til gengæld afviser hun at have rusket i folk, som fire anonyme kilder har sagt i en artikel i Information.

Uffe Elbæk har sagt, at også han havde kendskab til episoder, og at han vil forklare hovedbestyrelsen om dem.

Den tidligere partileder mødtes mandag aften med bestyrelsen i Københavns Storkreds, hvor han skulle gøre rede for "en række kritiske forhold og dispositioner fra Uffe Elbæks side, som vi (kredsbestyrelsen, red.) ønsker en forklaring på".

Kredsbestyrelsen udtrykte efter mødet mandag opbakning til Uffe Elbæks politiske arbejde.

Forperson for Alternativets bestyrelse i Københavns Storkreds Anders Agersnap har ifølge DR ingen kommentarer til, at Elbæk ikke ønsker at møde op til dialogmødet på torsdag.

/ritzau/