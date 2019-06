Uffe Elbæk byder sig til som politisk elskerinde

Selv om Alternativet ikke peger på Mette Frederiksen som statsminister, har partiet været til forhandlinger.

Alternativet peger ikke på Mette Frederiksen (S) som statsminister. Alligevel var partiet - med politisk leder Uffe Elbæk i spidsen - indbudt til regeringsforhandlinger tirsdag.

Uffe Elbæk og partiet ankom med det ene formål at skubbe på for sine ambitioner for klimaet.

- Hvis vi kan være med til at skubbe på i en progressiv retning, så vil vi selvfølgeligt meget gerne det, sagde Uffe Elbæk og fortsatte:

- Vi er den grønne vagthund, men vi er en imødekommende vagthund, hvis man kan bruge det begreb. Vi er klar til at gå i en seriøs dialog, hvis der overhovedet er brug for vores mandater.

Alternativet har sammen med de partier, der peger på Mette Frederiksen, indgået en aftale før valget om, at en kommende regering skal binde sig til en klimalov og sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Og klimaet er da også højest på dagsordenen for partiet, der gik markant tilbage ved valget.

Valget endte med, at Socialdemokratiet kan danne regering uden Alternativet med støtte fra SF, De Radikale og Enhedslisten.

- Vi har en masse gode ideer til alt fra landbrug, byggeri og til, hvordan vi får en grøn finanslov, sagde Uffe Elbæk og fortsatte lige ind temaet finansiering, der er der, hvor støttepartierne er længst fra hinanden:

- Der, hvor vi virkeligt fangede deres interesse, var, da vi spurgte, hvor pengene skal komme fra.

Ved at stå alene og altså ikke pege på en statsministerkandidat mener Uffe Elbæk, at partiet står friere i det parlamentariske arbejde. På vej ud af mødet satte Uffe Elbæk flere ord på den rolle:

- Vi bliver ikke nogen, der står med korslagte arme og er grønne og sure.

- Som jeg sagde derinde, så - sagt lidt upassende - synes jeg, at Mette Frederiksen skal se os som elskerinden, der står derude. Og hvis vi skal lege, så kan vi måske lege.

/ritzau/