For Uffe Elbæk er fremtiden både sårbar og håbefuld

For Alternativet er klimaet den største opgave, både nationalt og globalt. Om tre år kan det være for sent, men partiets politiske leder, Uffe Elbæk, er splittet mellem håb og håbløshed

Allerede ved interviewets første spørgsmål kortslutter Alternativets stifter og leder Uffe Elbæk dets planlagte struktur.

Egentlig er det meningen, at partiernes ledende skikkelser skal give deres bud på, hvad de vigtigste udfordringer er i Danmark, Europa og verden ved begyndelsen på det nye folketingsår.

Men Uffe Elbæk nedbryder som det første den ramme.

”Ikke overraskende er klimaforandringerne den helt overordnede udfordring. Jeg ved godt, du siger, at vi skal begynde i Danmark og så bevæge os ud i verden, men de to ting hænger fuldstændig sammen for os,” siger Uffe Elbæk.

”Mange af de sociale og politiske konflikter, vi mærker dønningerne af herhjemme, kan føres hen på klimaforandringerne. Nogle mener, at op til halvdelen af alle verdens flygtninge i dag er klimaflygtninge, så både flygtninge- og integrationsspørgsmålet kan til en vis grad relateres til klimaforandringer.”

”Men klimaforandringerne er også vores største mulighed. Forstået på den måde, at vi kan tænke i ny grøn teknologi, ny grøn forskning, nye grønne arbejdspladser.

Uanset om vi taler om Danmark eller om verden, forandrer klimaproblemerne alt.”

Hvorfor lader vi ikke USA og Kina om at tage klimaopgaven på sig, når det alligevel ikke kan måles på den globale opvarmning, om Danmark så blev 100 procent klimaneutral?

”Det skal vi sandelig også, men vi er et rigt og velorganiseret land. Vi er et lille land, og hvis vi ikke er i stand til at træffe de kloge, grønne beslutninger, hvordan i alverden vil vi så forvente, at USA eller Kina gør det? Man skal ikke undervurdere eksemplets magt. Vi skal vise for omverdenen, at dette kan lykkes, og endda lykkes håbefuldt og konstruktivt og give muligheder for nye arbejdspladser.”