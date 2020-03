Uffe Elbæk skal forklare sig for sit københavnske bagland

Den interne strid i Alternativet fortsætter. Mandag aften er Elbæk indkaldt til møde med kredsbestyrelsen.

Alternatives tidligere leder Uffe Elbæk skal mandag aften forklare sig over for sit bagland i kredsbestyrelsen i Københavns Storkreds. Det viser en intern mail, skriver TV2.

Bestyrelsen har hasteindkaldt Uffe Elbæk efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde i kredsen i weekenden. Elbæks forklaringer er eneste punkt på dagsordenen.

- Vi har noteret os en række kritisable forhold og dispositioner fra Uffe Elbæks side, som vi ønsker en forklaring på, står der i mailen, som er sendt til Alternativets medlemmer af Storkreds København, hvor Uffe Elbæk er valgt ind.

I brevet som tv-stationen er i besiddelse af, gør bestyrelsen det klart, at krisen i Alternativet er alvorlig, og at partiet "står ved en skillevej, hvor Alternativets eksistens i værste fald er truet, som den ene vej. Den anden vej er, at vi går styrket videre herfra".

Over for tv-stationen bekræfter Elbæk, at han kommer til mødet i kredsbestyrelsen.

I en sms til TV2 skriver han, at han glæder sig til at møde kredsbestyrelsen, og at han ser frem til at fortælle dem, hvorfor han har holdt lav profil i medierne den sidste måned.

/ritzau/