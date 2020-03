Uffe Elbæk starter nyt politisk projekt med afhoppere

Frie Grønne Stemmer holder gruppemøde og har en politisk kontrakt. Men er ikke et parti. Endnu i hvert fald.

De fire afhoppere fra Alternativet har startet et politisk projekt med navnet Frie Grønne Stemmer.

Der er ikke tale om et parti endnu, men det kan det blive på sigt, siger stifter af Alternativet Uffe Elbæk til Kristeligt Dagblad.

- Vi fire er blevet enige om at lave et grønt politisk kontorfællesskab på Christiansborg. Vi tager nogle fælles værdier og erfaringer med fra Alternativet, men som udgangspunkt har vi ikke lagt bånd på hinanden. Vi har lyst til at give hinanden frihed til at finde ud af, hvad vi vil bruge den nye politiske position til, siger Elbæk.

Han forlod sammen Rasmus Nordqvist, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer Alternativet 9. marts, kort efter at Josephine Fock var blevet valgt til ny politisk leder af partiets medlemmer.

Det betyder, at Alternativet i dag kun har et medlem af Folketinget tilbage. Det er Torsten Gejl.

Uffe Elbæk forklarer, at de fire tidligere medlemmer af Alternativet har lavet en "politisk kontrakt".

- Vi repræsenterer hinanden i de udvalg, vi i forvejen sidder i, og når vi går ned i Folketingssalen og stemmer, og når andre holder møder med en af os, har man de tre andres mandater i ryggen. Det er ukendt territorie. Juridisk er vi ikke noget parti, men vi er alligevel en gruppe, siger Uffe Elbæk.

Frie Grønne Stemmer vil også holde et ugentligt gruppemøde, som andre partier også gør.

/ritzau/