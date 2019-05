Uffe Elbæk vil have færre køer og flere planter i landbruget

DF-formand kalder debatten klimahysterisk, men det afviser Uffe Elbæk. Der er snarere brug for at gøre mere.

Det er efterhånden en del år siden, men Uffe Elbæk føler sig overbevist om, at han godt kan malke en ko.

Selv om kendskabet til dansk landbrug tilsyneladende går helt ud til fingerspidserne, vil Alternativets politiske leder fremover gerne have færre køer og et landbrug, der er plantebaseret.

Det siger han, fordi Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, taler for at frede dansk landbrug, da debatten er blevet for "klimahysterisk".

Men det afviser Elbæk en uge inde i valgkampen.

- Det er helt paradoksalt at høre en partileder fra et større borgerligt parti sige, at klimadebatten er hysterisk, når FN's klimapanel siger, at vi skal være fem gange så ambitiøs, siger han.

Kristian Thulesen Dahl mener, at dansk landbrug er et af verdens mest klimavenlige, og at der er brug for landbrug i Danmark.

Det medgiver Uffe Elbæk, men han taler for, at landbruget skal omstilles til at være plantebaseret.

- Vi er et af de lande, hvor landbrug fylder aller-allermest. Jeg tror kun, at det er i Bangladesh, at landbruget fylder mere af det geografiske område end i Danmark, siger Uffe Elbæk.

Kristian Thulesen Dahl taler også for, at klimadebatten er blevet moraliserende, hvis borgerne kigger fordømmende på hinanden, når de skal vælge kød eller grønt ved køledisken, når de handler.

Den del vil Uffe Elbæk gerne give ham ret i.

- Det må ikke blive moralsk fordømmelse af den enkelte borger. Politikernes opgave er at skabe de rigtige ramme for, at det bliver lettere at gøre det rigtige.

- Det vil sige, at vi skal sænke momsen på frugt og grønt, og kød skal koste noget mere, fordi det har et tungt klimaaftryk. Alle varer skal have den pris, der svarer til dets klimaaftryk, om det er kød, fly, cigaretter eller gulerødder, siger Uffe Elbæk.

/ritzau/