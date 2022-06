Uffe Ellemann-Jensen bisættes tirsdag om en uge

Uffe Ellemann-Jensen bliver bisat tirsdag om en uge, efter at den mangeårige tidligere udenrigsminister døde i weekenden efter længere tids sygdom.

Det oplyser hans søn Jakob Ellemann-Jensen, der er formand for Venstre, ligesom hans far var i en årrække.

- Uffe bliver bisat på tirsdag klokken 12 i Holmens Kirke. Han har selv planlagt bisættelsen før sin død. For vores far vidste godt, at det snart var tid til at tage afsted, og derfor var han som sædvanligt et skridt foran os andre, skriver Jakob Ellemann-Jensen.

Det er endnu uvist, om det er et privat eller offentligt arrangement.

Uffe Ellemann-Jensen var soldat, journalist og siden politiker. Fra 1982-1993 var han udenrigsminister, og fra 1984-1998 var han formand for Venstre.

Han er efter sin død blevet hyldet for at have haft en samlende rolle i kølvandet på Sovjetunionens kollaps og for at knytte Baltikum tættere til EU.

På den daværende udenrigsministers foranledning blev Danmark det første land, der genoptog de diplomatiske forbindelser med de tre baltiske stater.

Det skulle angiveligt have ført til, at mange drengebørn i Baltikum fik navnet Uffe.

Han nåede at leve længe nok til at se en af sine drømme komme nærmere opfyldelse. Den gik på, at Østersøen skulle være vestligt og ikke russisk, hvilket ser ud til at gå endeligt i opfyldelse, hvis Sverige og Finland optages i forsvarsalliancen Nato.

Han huskes for sit store engagement i europæisk politik, sin generøsitet og for at være hurtig i replikken. Han har som få politikere leveret bemærkninger, som vil blive husket årtier frem.

Uffe Ellemann-Jensen var udenrigsminister under fodnotepolitikken, som pålagde ham at føre en anden udenrigspolitik, end han ville. Men han var stålsat og fortalte omverdenen, at hans mening var en anden.

Det er blevet sagt om ham, at han levede som stridsmand og gik bort som statsmand.

Jakob Ellemann-Jensen takker for den kærlige opmærksomhed ved sin fars død.

- Det er aldrig nemt at sige farvel til dem, man holder af. Men vores far levede sit liv fuldt ud, og vi glæder os derfor til at fejre hans liv og alt det, han har betydet for os og mange andre en sidste gang, når vi steder ham til hvile, skriver Jakob-Ellemann-Jensen.

