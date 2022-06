Uffe Ellemanns EU-duellant husker en generøs modstander

Et af de mere markante forløb i Uffe Ellemann-Jensens politiske karriere blev ufrivilligt. Det kom, da danskerne i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten.

Herefter blev de fire danske EU-forbehold født, og Danmark fandt sin vej til EU-samarbejdet.

I det forløb spillede SF's tidligere formand, Holger K. Nielsen, en anden hovedrolle som fortaler for et nej til afstemningen i 1992, hvor Uffe Ellemann-Jensen talte for et ja.

Selv om de to stod på hver sin side, mindes Holger K. Nielsen en generøs og behagelig modpart i form af den nu afdøde Uffe Ellemann-Jensen, der sov ind natten til søndag.

- Han var jo altid en meget skarp politiker. En fantastisk debattør. Også meget skarp i sine holdninger. Vi havde mange diskussioner med hinanden. Vi var sådan et debat-makkerpar, der tog rundt i landet omkring folkeafstemningen i 1992.

- Jeg lærte meget af ham, fordi han var så dygtig en politiker, som han var, siger Holger K. Nielsen om Uffe Ellemann-Jensen.

- Men han var også meget generøs, fordi han gav plads til mig og andre politikere. Derfor husker jeg ham kun for noget godt.

Efter at et flertal af de danske vælgere havde sagt nej til Maastricht-traktaten, satte Uffe Ellemann-Jensen sig for at få Danmark med i det nye EU med en række forbehold i stedet for som fuldbyrdet medlem.

- Han tog jo opgaven på sig. Han brød sig ikke om, at vi skulle have de forbehold. Men han var klar over, at det var nødvendigt, siger Holger K. Nielsen.

/ritzau/