Fostre har evnen til at skelne mellem forskellige smage. Gennem scanninger kan forskere nemlig se, at fostre laver forskellige grimasser, alt efter hvad moderen spiser

Utilfredse børn med rynkede bryn og spids mund ved spisebordet er ikke et sjældent syn. Det er imidlertid ikke noget, de lærer henne i børnehaven, for børn lærer at vrænge ad maden længe inden fødslen. Det konkluderer forskere fra Durham Universitet i England, der har præsenteret deres nyeste forskning i tidsskriftet Psychological Science.

Med deres forskning har de tilføjet ny viden om udviklingen af menneskers smagssans.