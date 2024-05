Ufrivilligt barnløse i det nordjyske får tre ekstra graviditetsforsøg

Region Nordjylland tilbyder fremover op til seks graviditetsforsøg med reagensglasbehandling til enlige og par.

Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Regeringen og Danske Regioner indgik tidligere i år en aftale, som betyder, at landets regioner senest 1. oktober i år vil kunne tilbyde tre ekstra forsøg hos de offentlige fertilitetsklinikker. I dag tilbydes kun tre forsøg.

Pengene til de ekstra graviditetsforsøg kommer fra finansloven 2024, hvor der blev afsat 45 millioner kroner over tre år til styrket fertilitetsbehandling. I den forbindelse har Region Nordjylland selv fået 4,5 millioner kroner til formålet.

- Jeg er meget glad for, at vi på den måde kan investere i de nordjyske familiers fremtid. Vi vil gerne være med til at sikre, at flere får de behandlinger, de ønsker, når de står over for fertilitetsudfordringer, siger Lina Hundebøll Jespersen (V), som er formand for sundhedsudvalget i Region Nordjylland, i pressemeddelelsen.

Regionen har i øjeblikket kort ventetid til fertilitetsbehandling. Det offentlige fertilitetstilbud i regionen foregår på Aalborg Universitetshospital.

Sidste år blev der ifølge regionen gennemført 456 behandlinger. Det er forventningen, at tallet stiger med yderligere 220 behandlinger årligt.

Tilbuddet gælder for enlige og par, som fra 1. januar 2024 eller senere er i et fertilitetsbehandlingsforløb.

Det er i dag hver ottende barn, som undfanges på en fertilitetsklinik, skrev Jyllands-Posten tidligere i år.

Det er i år 40 år siden, at det første danske reagensglasbarn blev født. Siden da er over 100.000 børn født i Danmark som resultat af fertilitetsbehandling.

Ufrivillig barnløshed er en af de hyppigste kroniske sygdomme blandt 25-44-årige i Danmark.

