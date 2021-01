Ugen bliver kølig med nattefrost samt sne- og sludbyger

Januarkulden varer ved denne uge, hvor temperaturen i de lyse timer ikke ventes at komme over fire grader.

Danskerne skal indstille sig på endnu en kølig uge med nattefrost og dagtemperaturer ikke ret meget over frysepunktet.

Fredag kan temperaturen falde yderligere, når et lavtryk forventes at bevæge sig syd om landet.

Det oplyser meteorolog Mette Zhang fra DMI mandag morgen.

- Frem til weekenden ligger der kølig luft over Danmark, og vi får lidt blandede nedbørsformer i form af regn, sne eller slud, siger hun.

Mandag er en af flere dage, hvor der i morgen- og formiddagstimerne er risiko for rimtåge - især i Jylland og på Fyn.

- Det bliver skyet med en svag vind, og der kommer enkelte byger - enten som regn, sne eller slud. I eftermiddag vil der kun være enkelte byger og stedvis lidt sol. Det er nok primært i den vestlige del af landet, at solen kommer frem, samt muligvis på Lolland-Falster og det sydlige Sjælland, siger Mette Zhang.

I dagtimerne ventes det at blive mellem en og fire graders varme.

Tirsdag vil der være perioder med lidt eller nogen sol og enkelte byger med sne eller slud.

Natten til onsdag bliver det ned til tre graders frost, som ledsages af lokale sne- eller sludbyger. Onsdag bliver endnu en kold dag med mellem en og fire plusgrader om dagen og ned til fem graders frost natten til torsdag.

- Torsdag vil der lokalt stadig være byger med sne eller slud, men efterhånden bliver det mere skyet vestfra med temperaturer mellem frysepunktet og fire graders varme, siger Mette Zhang.

- Måske kommer der også lidt sol i løbet af dagen, tilføjer hun.

Udsigten for fredag er noget usikker, fordi den afhænger af, præcis hvilken bane et lavtryk, der lige nu ligger vest for De Britiske Øer, tager, fortæller Mette Zhang.

- Mit bedste bud er, at fredagen hovedsageligt bliver skyet, og så kommer der perioder med slud- eller snebyger. Prognosen hælder til den kolde side. Om dagen med temperaturer omkring frysepunktet og natten til lørdag ned til otte graders frost.

