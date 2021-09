Ugen bliver lun med omkring 20 graders varme og meget skyet

Der venter danskerne en uge med pænt høje temperaturer for årstiden, selv om det bliver småt med solstråler frem til weekenden.

Mandag og tirsdag bliver det op til 20 grader varmt, og fra midten af ugen får temperaturerne et nøk opad.

- Så det bliver ganske lunt denne uge, siger vagthavende meteorolog Anja Bodholdt fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) mandag morgen.

- Ugen begynder faktisk temmelig skyet i hele landet, men i Nordjylland er der håb om at få solen at se i løbet af eftermiddagen. I aften og i nat vil der være lidt småregn rundt omkring, siger hun.

Tirsdag vil et skylag dække hele landet, indtil en opklaring begynder at sætte ind i løbet af eftermiddagen. Igen kan der forventes mindre byger rundt om i landet.

- Skyerne bryder op i løbet eftermiddagen, så der er flere, der vil få solen at se, inden vi gør klar til et nyt skydække, der kommer ind i løbet af onsdagen som følge af et lavtryk, siger hun.

Onsdag bliver endnu en dag med mange skyer, og der kommer regn ind fra sydvest, mens temperaturerne vil ligge i intervallet 17 til 21 grader.

På Bornholm holder det dog tørt i dagtimerne, og der kommer perioder med nogen sol. I løbet af natten til torsdag når regnen dog også til Bornholm.

Torsdag og fredag fortsætter i samme dur med mange skyer og regnbyger og kun en smule sol hist og her og med op til 21 graders varme.

Torsdag aften og natten til fredag vil også været præget af regn eller byger.

Fredag kommer der lidt flere perioder med en smule sol, men igen med regn eller byger indimellem.

- Alt i alt bliver det en temmelig skyet uge, siger Anja Bodholt.

/ritzau/